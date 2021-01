Watykan. Benedykt XVI zaszczepi się COVID-19

Watykan. Papież Franciszek zachęca do szczepień

Przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi zapowiedział już 84-letni papież Franciszek . - Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić, to opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, życie, także życie innych - powiedział w niedzielę duchowny.

- Ja się zapisałem, trzeba to zrobić (...). Nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna. Jeśli lekarze mówią, że jest to coś dobrego i nie stanowi większego zagrożenia, to czemu jej nie przyjąć? - zastanawiał się papież.