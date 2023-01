Wątpliwości ws. projektu regulaminu kontroli środków z KPO

Wątpliwości ws. projektu regulaminu

"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że wątpliwości budzi np. § 2.1, zgodnie z którym "Komitet zbiera się co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego". Jak twierdzi Kosiński, jest to niewystarczające ze względu na "obszerność reform oraz inwestycji w ramach KPO". Pojawił się postulat, by posiedzenia odbywały się co najmniej raz na kwartał.