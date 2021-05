Wątpliwości wokół AstraZeneki. Ważne słowa szefa ZNP. Nie tylko do nauczycieli

- Mam nadzieję, że większość nauczycieli się zaszczepi. Ja to rekomenduję, zachęcam i namawiam do tego - powiedział w programie "Newsroom" WP szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Patrycjusz Wyżga pytał go, czy słyszał, by nauczyciele rezygnowali z przyjęcia preparatu firmy AstraZeneca, którego użycie wstrzymują kolejne kraje. - Zapewne są tacy, którzy mają do tego sceptyczny stosunek i trudno im się dziwić, patrząc na komentarze, które dotyczą szczepionki AstraZeneca i tego, że niektóre kraje wycofują się z jej wykorzystywania - powiedział Broniarz. Podkreślił, że w interesie całego społeczeństwa jest, by zaszczepił się jak największy odsetek Polaków. Dodał też, że dotychczas szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło około pół miliona nauczycieli.