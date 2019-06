WAT. Śmierć na zajęciach. Studenci: "nie ma żadnej taryfy ulgowej"

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej nie mają wątpliwości: "ćwiczenia w takie upały to przesada". To komentarze po wtorkowych zajęciach, podczas których zmarła jedna osoba. Studenci, z którymi rozmawiała Wirtualna Polska podkreślają: "Zajęcia z WF-u muszą się odbywać zawsze, bez względu na warunki pogodowe".

WAT. "Żołnierze, a nie harcerze"

– Wszyscy wiedzieliśmy, że będzie trzeba go zaliczyć i szykowaliśmy się do tego. Myślę, że nie było nikogo, kto przed nim nie ćwiczył – zaznacza student.

Według przekazanych nam informacji, w pierwszej grupie, która biegła w południe, omdlały 3 albo 4 osoby. Do jednej z nich wezwano pogotowie ratunkowe. Student odzyskał przytomność i ratownicy medyczni zwolnili go. Omdlenia w drugiej grupie prowadzący zbagatelizował. Studenci mieli usłyszeć: "Jak jest w cieniu, to go zostawcie, zaraz dojdzie do siebie". – Po kilku minutach to studenci zadzwonili na pogotowie – relacjonuje Wirtualnej Polsce student.