Waszyngton wyśle siły specjalne do Kijowa? "Są obawy, że to może sprowokować Putina"

Amerykańskie władze wojskowe i Departament Stanu rozważają wysłanie kilkudziesięciu żołnierzy sił specjalnych w celu ochrony ambasady USA w Kijowie, która wznowiła działalność w minionym tygodniu - poinformował w niedzielę amerykański dziennik "The Wall Street Journal" (WSJ). Jednocześnie w łonie amerykańskiej administracji istnieje wiele obaw co do tego, jak ten ruch może wykorzystać Rosja.