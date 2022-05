Wojna w Ukrainie na TikTok-u. Historia Walerii z Czernihowa

Wybuch wojny

- Mama weszła do mojego pokoju (24 lutego - przyp. red.) i powiedziała: "Waleria! W Kijowie wybuchła bomba i zniszczyła budynek!" - wspomina 20-letnia Waleria Szaszenok. Reakcja jej i rodziców była błyskawiczna: spakowali najpotrzebniejsze rzeczy i zeszli do starej piwnicy, która służyła ojcu za biuro. Wtedy prowadził w tym budynku restaurację i niedawno odremontował piwnicę, w której była kabina prysznicowa, ubikacje i nawet urządzenie do ćwiczeń. Waleria spędziła tam 17 dni, które wspomina jako "bardzo nudne". Na szczęście miała przy sobie telefon komórkowy i dostęp do internetu.