Waszczykowski: To Niemcy są odpowiedzialni za Holocaust

Grupa 12 senatorów amerykańskich opublikowała list otwarty do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Apelują w nim do doprowadzenia do wycofania nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub jej zawetowania. Według tych senatorów, ma to utrudnić reprywatyzację mienia. Sprawę w programie "Newsroom WP" skomentował Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. _ To wynika z niezrozumienia sytuacji, jaka miała miejsce po II wojnie światowej. Ja bym chętnie z tymi senatorami porozmawiał i przekierował apele do Berlina, bo to Niemcy są odpowiedzialni za to, co się działo w czasie wojny, a nie jacyś niezidentyfikowani bliżej naziści - powiedział minister.