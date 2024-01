Wąsik: wyrok jest pozorny. Hołownia jest narcyzem

- Nie zostałem skazany przez sąd. Ten wyrok jest pozorny, co wczoraj zauważył Sąd Najwyższy mówiąc, że w 2015 r. ułaskawienie, które było dziełem Andrzeja Dudy wobec Mariusza Kamińskiego, mnie i dwóch innych funkcjonariuszy CBA, jest prawomocne, działało i przez to zachowujemy mandat poselski i jesteśmy niekarani. To, co zrobił Sąd Okręgowy 20 grudnia, jest czynnością pozorną - skomentował Maciej Wąsik.