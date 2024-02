Wąsik stanowczo: wybieram się do Sejmu

- Mariusz Kamiński i ja poszliśmy do więzienia w wyniku szeregu działań władzy, które miały doprowadzić do tego osadzenia po to, żeby złamać obecną opozycję, czyli PiS, żeby złamać funkcjonariuszy służb, którzy prowadzą sprawy korupcyjne - mówił Maciej Wąsik w programie "Sedno sprawy" w Radiu Plus.