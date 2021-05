Sędzia poprosiła o wyłączenie ze sprawy Sławomira Nowaka

Sprawa Nowaka przydzielona w pakiecie?

- W mediach pojawiły się wątpliwości co do bezstronności przydzielania sędziom spraw. Insynuacje nie są zgodne z prawdą, bo system losowania przydzielił sędzi najpierw sprawę Łukasza Z., a tę dotyczącą Nowaka niejako "dostała" w pakiecie, bo dotyczą one tego samego materiału dowodowego. Sędzia Radlińska złożyła taki wniosek "dla dobra wymiaru sprawiedliwości" - przekazała w rozmowie z PAP osoba znająca sprawę.