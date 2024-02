Rolnicy wcale nie zamierzali blokować Warszawy. Wskazali winnego z rządu Tuska

Do tej pory 24-latek współorganizował dwie blokady Poznania. 27 lutego Rola Wielkopolski organizuje wyjazd do Warszawy od 700 do 1000 manifestantów. - Sześć razy minister rolnictwa spotykał się z rolnikami i tyle razy nie miał do przedstawienia żadnych konkretów. Ostatnio w sobotę, już naprawdę padły przykre słowa. Zaproponował spotkanie, a powiedziano mu, że jeśli nie ma konkretnych propozycji, to żeby nie marnował czasu - relacjonuje Lemański.