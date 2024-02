Zełenski o relacjach z Polską. "Będziemy bronić interesów"

Kwestia polityczna

- Od kwietnia zeszłego roku mówię, że to (handel produktami rolnymi - red.) jest kwestia polityczna. Początkowo nawet nasze ukraińskie społeczeństwo i niektóre media krytykowały mnie za taką retorykę. Miałem całkowitą rację, a dziś potwierdza to Komisja Europejska. Powiedziałem, że żadne wybory w Polsce, żadna ekipa, która przyjdzie, nie zmieni tego wektora. To jest wektor polityczny – stwierdził.