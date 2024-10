"Kontener na sztukę" już otwarty. Kontrowersyjny budynek od środka

Od blisko tygodnia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ma nową siedzibę. Charakterystyczny budynek, usytuowany przed Pałacem Kultury i Nauki, budzi sprzeczne emocje. Jednym się podoba, inni uważają, że przypomina klocek lub kontener i nie pasuje do otoczenia. A jak muzeum wygląda w środku? Każdy może przekonać się o tym sam. Na razie za darmo - na czas programu otwarcia, czyli do 11 listopada, wstęp do muzeum jest wolny.

