Groza w Warszawie. Polak i Gruzin zaatakowani na tej samej ulicy

Atak na Polaka i Gruzina w Warszawie

- Nie wiemy co to było, bo nie mamy zabezpieczonego narzędzia, ale na pewno nie był to nóż. Potwierdzają to świadkowie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską podinsp. Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji w Warszawie.