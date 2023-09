15-latka odrzuciła jego zaloty. 17-latek zabił ją maczetą

Makabryczne sceny rozegrały się w Croydon na południu Londynu 27 września po godzinie 8:30 czasu lokalnego. Tego ranka grupa uczniów elitarnej placówki Old Palace of John Whitgif była w drodze do szkoły. Wśród nich była 15-letnia Eliyanna - wszyscy jechali piętrowym autobusem. Mieli być w szkole o godzinie 8:45, z przystanku do budynku mieli już tylko kilka kroków.