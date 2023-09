Eksplozje Nord Stream. Szwedzi ujawniają nowe informacje o Andromedzie z Niemiec

Niemiecki żaglowiec Andromeda, co do którego istnieje podejrzenie, że został użyty do sabotażu gazociągu Nord Stream, znajdował się w szwedzkim porcie dwanaście dni przed eksplozjami - pisze "Expressen". Trzej niezależni świadkowie widzieli 15-metrową łódź wraz z załogą w małym porcie Sandhamn w południowo-wschodnim regionie Blekinge. Informację tę potwierdzają także źródła wywiadowcze.