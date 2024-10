5 tys. zł za lemoniadę. Byliśmy w klubokawiarni u "Księdza z osiedla"

- Bywały takie skrajne sytuacje, że przychodziły osoby, które odwdzięczały się tylko uśmiechem. Przychodziły też osoby, które brały coś i zostawiały duże sumy, jak po kilka tysięcy złotych, jak np. 5 tys. zł za lemoniadę - przyznał ks. Rafał Główczyński, który otworzył w centrum Warszawy klubokawiarnię Cyrk Motyli. Sam lokal jest już sobie wyjątkowy, ponieważ nie ma w nim cennika i każdy z klientów płaci w nim na zasadzie "co łaska". Reporter WP Jakub Bujnik spotkał się z popularnym księdzem, który na platformie YouTube prowadzi też swój kanał o nazwie "Ksiądz z osiedla". Ks. Główczański przyznał nam, że od lipca, gdy otworzył klubokawiarnie doświadczył już wiele ciekawych sytuacji. Zdarzało się, że klienci wykorzystali jego dobro i nie płacili za kawę czy ciastko, jednak z czasem pojawiły się osoby, które jednorazowo zostawiły tam wielką sumę pieniędzy. - Biblijnie, to po owocach zawsze się poznaje, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Więc, jakby wbrew wszystkiemu to miejsce powstało i teraz się utrzymało. Dla wszystkich i dla mnie jest to znak, że przez takie dzieła, pan Bóg potrafi robić coś dobrego - przyznał ks. Główczański. Co oferuje jeszcze klubokawiarnia Cyrk Motyli i jak wpływa na życie mieszkańców Warszawy? Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się więcej.