Warszawa. Wypadek Artura Zawiszy. Nowe fakty ws. potrąconej rowerzystki

Rowerzystka, która została potrącona przez byłego posła PiS Artura Zawiszę, jest już po operacji. Teraz czeka ją długa rehabilitacja oraz leczenie. Powodem ma być stan jej nogi, który okazał się gorszy niż się tego spodziewano.

Przypomnijmy: 25 września były poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Zawisza potrącił rowerzystkę w stolicy. Po wypadku wyszło na jaw, że nie powinien wsiadać za kierownicę swojego mercedesa, bo sąd cofnął mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Stało się to po tym, jak w 2016 r. w okolicach Lublina policja przyłapała go na jeździe po pijanemu.