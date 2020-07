Warszawa wydzielona z Mazowsza? Podział województwa coraz bliżej

Projekt takiej ustawy miałby jeszcze wpłynąć do Sejmu jeszcze w lipcu, a w sierpniu miałoby dość do jej przegłosowania.

- Bierzemy pod uwagę, że ustawa odczeka w Senacie 30 dni, więc Sejm zająłby się jego poprawkami na początku września. tak, by w listopadzie mogły się odbyć wybory - przekonuje "DGP" informator z PiS.

Takie rozwiązanie nie jest nowym pomysłem. Zapowiadał je jeszcze prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas kampanii parlamentarnej w 2019 r. Teraz procedura wprowadzenie go w życie znacznie przyspieszyła.

- Musimy to przeprowadzić jeszcze w tym roku, bo idzie nowy budżet unijny, w ramach którego musimy zgłosić nie 16, ale 17 województw i ich regionalne programy operacyjne na lata 2021‒2027 - Informuje czołowy polityk PiS, cytowany przez "DGP".

Istotną różnicą w stosunku do wcześniejszego pomysłu jest to, że obecny projekt nie zakłada okresu przejściowego, jeśli chodzi o zarządzanie nowymi województwami. Wcześniej do czasu kolejnych wyborów samorządowych marszałkiem nowego województwa warszawskiego miał zostać prezydent Warszawy, zaś rada miejska zostałaby automatycznie przekształcona w sejmik wojewódzki. Obecnie mówi się o tym, że od razu na jesieni odbędą się wybory samorządowe w tych dwóch nowo powstałych województwach.