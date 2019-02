Warszawa wraca z ferii, zakopianka stoi. "Gigantyczny korek"

Wracający z Zakopanego muszą uzbroić się w cierpliwość. Lokalne media donoszą, że pokonanie odcinka od Nowego Targu do Skomielnej Białej (22 km) zajmuje kierowcom około 138 minut. "Średnia prędkość nie przekracza w sobotę 10 km/h" - piszą.

Największe problemy kierowcy mają na górskim odcinku popularnej trasy. "O ile z Zakopanego do Nowego Targu pokonanie 21 km zajmuje średnio 34 minuty, to z Nowego Targu do Skomielnej Białej jest to już około 138 minut" - informuje "Gazeta Krakowska". W sieci pojawiają się komentarze o "gigantycznym korku" i "wielogodzinnych powrotach".