Chwilowa odwilż. Potem śnieg w całym kraju

Synoptycy prognozują, że niedziela i początek przyszłego tygodnia będą stały pod znakiem napływu ciepłych mas powietrza oraz wzrostu temperatur. Ale zima i śnieg wrócą... już w piątek.

Dla niektórych części kraju będzie się to wiązać ze wzmożonymi opadami. W niedzielę po południu w centrum i na północy (na Kujawach, na północy Mazowsza oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu) opady deszczu będą intensywne i spadnie od 3 do 8 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Termometry wskażą od 3-4 st. C na północnym–wschodzie, do nawet 7-11 st. C na zachodzie i na południu kraju.

Powieje też silny wiatr. W porywach dochodził będzie do 40 – 75 km/h, a w górach nawet do 80 – 120 km/h. Pojawi się też Halny. W związku z tym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Dodatnia temperatura oraz Halny przyczynią się do szybkiego topnienia śniegu w górach, co powodować będzie wzrost stanu wody w potokach górskich, a to może skutkować lokalnymi zalaniami i podtopieniami. Odwilż utrzyma się co najmniej do poniedziałku, po czym lekko wyhamuje.