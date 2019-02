To już koniec zimy? Bociany ruszyły w drogę powrotną do Polski

Białe bociany, zwiastuny wiosny, ruszyły już w drogę powrotną do Polski. To może oznaczać, że zima wkrótce się skończy.

Atef Safadi, fotoreporter agencji EPA, zrobił zdjęcie bocianów siedzących na słupie elektrycznym w Dolinie Jordanu w Palestynie. W tle widać gigantyczne stado szpaków, które także zbierają się do powrotu z zimowisk - poinformował polsatnews.pl. Czy to oznacza rychły koniec zimy i nadejście wiosny?

Bociany z zimowisk zaczynają wracać na legowiska nawet już w styczniu. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że są już w drodze. Wiele bocianów ma do pokonania nawet 10 tys. km. Dziennie są w stanie przelecieć ok. 700 km, choć zazwyczaj są to odcinki o wiele krótsze. To oznacza, że powrotu pierwszych ptaków możemy spodziewać się dopiero za kilka tygodni. A i to nie jest wcale takie pewne.