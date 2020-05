Warszawa. Strajk górników. Tanajno: Do Warszawy nie przyjedzie grupa zadymiarzy

W sobotę w Warszawie ma się odbyć protest przedsiębiorców, który organizowany jest przez kandydata na prezydenta, Pawła Tanajno. On sam o wsparciu jego inicjatywy przez górników niewiele wie. - Nikogo nie zapraszaliśmy. Nawet nie wiem dokładnie, kto to organizuje. Z tego co wiem, to jest grupa niezrzeszonych w związkach górników. Duża część z nich to górnicy pracujący w czeskich kopalniach, narzekający za zamkniecie granic - powiedział Tanajno w rozmowie z portalem money.pl.