Warszawa. Sprawca wypadku na Sokratesa już w areszcie. Wcześniej był na oddziale szpitalnym

Krystian O., który przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku przy ul. Sokratesa w Warszawie, przebywa w areszcie. Wcześniej z powodu myśli samobójczych był na oddziale psychiatrycznym. W wypadku zginął 31-letni Adam, który przechodził przez pasy z żoną i dzieckiem.

Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, Krystian O. przebywa już w areszcie śledczym i tam spędzi święta Bożego Narodzenia . - Wcześniej przybywał na specjalnym oddziale stosownie do treści art. 260 par. 1 kodeksu postępowania karnego – mówi Wirtualnej Polsce Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oddział znajdował się na terenie aresztu.

Warszawa. Sprawca wypadku był w złym stanie psychicznym

Po wypadku na Sokratesa Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Krystian O. ma trafić do policyjnego aresztu. Przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W areszcie miał spędzić trzy miesiące. Media ujawniły jednak, że trafił do szpitala. Jak informował wówczas rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, policja "otrzymała opinię lekarzy, która stanowi, że nie może on przebywać w warunkach aresztu".