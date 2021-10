Warszawa. Protest nauczycieli przed gmachem MEiN. ZNP odrzuca propozycje Czarnka

"Związek Nauczycielstwa Polskiego decyzją Zarządu Głównego postanowił w najbliższą sobotę zorganizować manifestację, która ma być wyrazem naszej dezaprobaty dla tego, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej, a przede wszystkim wyrazem walki o demokratyczną szkołę, o godne płace nauczycieli, o to wszystko, co służy poprawie prestiżu zawodowego nauczyciela" - mówił we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz.