Wiącek nie zgadza się z Czarnkiem. RPO alarmuje w sprawie nauczycieli

Brak nauczycieli w szkołach. Reaguje RPO

Na brak nauczycieli w polskich szkołach zareagował Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek skierował list do szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym zapytał m.in. o to, jak Przemysław Czarnek zamierza odwrócić negatywne tendencje co do zatrudnienia nauczycieli.