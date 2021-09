Przemysław Czarnek o sytuacji epidemicznej w szkołach. Wypowiedział się o nauce stacjonarnej

- Robią to ludzie, którzy kiedyś byli jezuitami, którzy dzisiaj uznają się za jakieś autorytety świeckie w dziedzinie reformowania Kościoła. Tacy ludzie doprowadzili do opustoszenia kościołów na Zachodzie, do zlikwidowania chrześcijaństwa na wielkich połaciach Europy Zachodniej. Wydaje się, że to jest atak, który ma na celu jedną rzecz: dechrystianizację Polski na wzór europejski. To się im nie uda, ale efekty tego widzimy - kontynuował twierdząc, że przykładem na to jest wyżej wspomniane pobicie duchownego.