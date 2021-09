W Szczecinie zaatakowano księdza. Napastnik był znany policji

- Zachowanie mężczyzny było co najmniej dziwne. Podrygiwał, skakał, pluł na ścianę, próbował wejść do środka, a kiedy nie mógł otworzyć drzwi szklanych. Stał tam stary drewniany, zabytkowy krzyż z metalową pasyjką Jezusa Wskoczył na to, połamał i wyszedł z kościoła - mówił w rozmowie z Radiem Szczecin ks. Dariusz Olszak z parafii św. Józefa.