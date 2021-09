Zabił kota ze szczególnym okrucieństwem. Policja opublikowała nagranie

Morderca małego kota przyznał się do zarzucanych mu czynów a swoje zachowanie tłumaczył wypitym wcześniej alkoholem i wynikającym z tego problemem z pamięcią. Policjanci w oparciu o zgromadzone materiały skierowali wobec 30-letniego mężczyzny akt oskarżenia do prokuratury, a jego sprawa trafi niebawem do sądu. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.