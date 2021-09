Niezaszczepieni uczniowie pójdą na zdalne nauczanie? Jest reakcja ministra Czarnka

- Jeśli pojawia się sytuacja, że trzeba z uwagi na ognisko zakaźne kierować dzieci na naukę zdalną, to kierujemy całą klasę na kilka lub kilkanaście dni, bez dzielenia na zaszczepione i niezaszczepione. Taki komunikat został dziś jeszcze raz przekazany kuratorom, a kuratorzy przekazują to do poszczególnych szkół – powiedział minister. Dodał przy tym, że "nie ma podziału dzieci na zaszczepione i niezaszczepione". - Na to nie pozwalam – podkreślił stanowczo Czarnek.