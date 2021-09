Śmierć 29-latka z Wrocławia. Policja opublikowała nagranie z interwencji

Na nagraniu widać znajdującego się na korytarzu budynku uzbrojonego policjanta, który próbuje wejść do mieszkania 29-latka. Na zarejestrowanym obrazie Łukasz trzyma w ręku długi nóż. Funkcjonariusze kilkukrotnie krzyczą, aby go odłożył. Jak wskazywał podczas konferencji Mariusz Ciarka, ostrze miało ok. 20 cm.