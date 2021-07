Warszawa. Prokuratura zbada przyczyny awarii w "Czajce”

Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Miliony metrów sześciennych ścieków

Do awarii w oczyszczalni ścieków Czajka doszło pod koniec sierpnia 2019 roku. W efekcie usterki nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy zrzucane były wprost do Wisły. Rząd zdecydował się na budowę tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przetransportowywane do oczyszczalni.