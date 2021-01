Wojsko wystawiło miejskiej spółce fakturę za most pontonowy przez Wisłę

Most pontonowy pod rurociąg do oczyszczalni Czajka działał od września do grudnia ubiegłego roku. Powstał drugi raz w tym samym miejscu, po ponownej awarii rurociągu pod dnem Wisły, do której doszło 29 sierpnia. Do czasu uruchomienia rurociągu awaryjnego, MPWiK zrzucało ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Wisły.