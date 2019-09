Warszawa. Jest decyzja ratusza ws. rurociągu do oczyszczalni Czajka

Warszawa. Jest decyzja ratusza ws. rurociągu do oczyszczalni Czajka. Nie zostanie on poprowadzony, jak wcześniej proponowano, mostem Marii Curie-Skłodowskiej. Dodatkowa zapasowa nitka rurociągu zostanie pociągnięta pod tunelem kolektora, w którym doszło do awarii.

Jest decyzja ratusza ws. rurociągu do oczyszczalni ścieków Czajka (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Informację o decyzji ratusza w sprawie tymczasowego, awaryjnego rurociągu, którym płynąć będą ścieki do oczyszczalni "Czajka" jako pierwsze przekazało Radio ZET.

Informację potwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Rząd twierdził, że rurociąg tymczasowy będzie działał około 2 miesięcy. Dlatego podjęliśmy decyzję, by wybudować alternatywny rurociąg pod dnem Wisły - stwierdził Trzaskowski.

Jak wyjaśnił Rafał Trzaskowski, dodatkowa nitka nie znajdzie się w tunelu z kolektorami, ale zostanie ułożona pod dnem Wisły poprzez tzw. przecisk. - Po to, żeby te dwa przesyły działały niezależnie - tłumaczył. Według prezydenta stolicy, cała operacja potrwa około dwóch miesięcy i "ma być rozwiązaniem tymczasowym".

W tym samym czasie będzie prowadzona naprawa zepsutego rurociągu. Eksperci, jak wyjaśnił prezydent Warszawy, stwierdzili, że wystarczy wymienić 100-metrowy odcinek rury, by ścieki mogły nim ponownie popłynąć. - Gdyby okazało się, że pojawią się jakieś kolejne trudności, będziemy mieć w odwodzie dodatkową, alternatywną nitkę rurociągu - dodał Trzaskowski.

Do awarii w oczyszczalni ścieków Czajka doszło pod koniec sierpnia. W efekcie usterki nieczystości były zrzucane wprost do Wisły.