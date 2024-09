Warszawa a niemieckie kontrole graniczne: grozi poważny spór

Fritz przypomina przypadek z lata tego roku, który wywołał duże poruszenie w Polsce. Chodziło o odwiezienie przez niemieckich funkcjonariuszy afgańskiej rodziny do Polski, która miała już polskie papiery azylowe. "Przypadek ten to przykład polskich sprzeczności w kwestii migracji" – zauważa. Z jednej strony polscy politycy potępiają politykę Niemiec i pragną zaostrzenia niemieckiej polityki migracyjnej, mając nadzieję, że zmniejszy to napływ migrantów przez polsko-białoruską granicę do UE. Z drugiej strony ubolewają nad zawracaniem migrantów z Niemiec do Polski.