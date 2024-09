Staranował bariery na S19. Kierowca zasłabł

Kierowca zasłabł

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym poruszał się w kierunku Lublina. W pewnym momencie zasłabł. Zestaw uderzył w bariery i częściowo wpadł do rowu. Kierowca nie wykazywał funkcji życiowych, po resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się go uratować, a następnie mężczyznę przetransportowano do szpitala.