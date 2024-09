Nie ustąpiła pierwszeństwa. Motocyklista zginął na miejscu

Motocyklista zginął na miejscu

Kierujący motocyklem, mimo podjętej reanimacji, poniósł śmierć na miejscu. Pojazdy zostały zabezpieczone do dalszych badań. Kierująca hyundaiem była trzeźwa, pobrano jej krew pod kątem substancji działających podobnie do alkoholu. Ciało 26-letniego motocyklisty zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.