Warmia i Mazury. Rodzeństwo terroryzowało mieszkańców

Zastraszali, grozili śmiercią i spaleniem, próbowali nawet użyć tzw. koktajlu mołotowa. Stróże prawa zatrzymali braci, którzy terroryzowali mieszkańców warmińsko-mazurskiej wsi w gminie Kisielice. Grozi im pobyt w więzieniu.

Na początku kwietnia policjanci z komendy w Iławie zostali poinformowani o kradzieży samochodu. Śledczy wykryli, że sprawcami są 31-latek i jego 25-letni brat. Jak się okazało, to nie było jedyne przewinienie rodzeństwa.

- Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego iławskiej jednostki policji ustalili, że mieszkańcy gminy Kisielice używając przemocy zmusili pokrzywdzonego do wejścia do bagażnika forda po czym jeździli samochodem po terenie gminy a następnie wyrzucili go i pozostawili przy drodze – opisuje asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Mężczyźni włamali się również do kolejnego auta. Zabrali z niego radio, oblali substancją oleistą tapicerkę oraz pomalowali karoserię. Zniszczyli dwa kolejne samochody.

Przygotowali koktajl Mołotowa. Nie zdążyli go użyć

- Bracia próbowali również podpalić garaż przy użyciu tzw. koktajlu Mołotowa jednak zostali spłoszeni przez domowników. Grozili mieszkańcom gminy Kisielice pozbawieniem życia, połamaniem rąk i nóg, a także spaleniem - podaje policjantka.

Mężczyźni włamali się również do kolejnego garażu skąd zabrali skrzynię biegów, hantle i gryfy. Dodatkowo starszy z nich kierował oplem pomimo cofniętych uprawnień do i posiadał przy sobie amfetaminę.

Bracia usłyszeli w sumie ponad 20 zarzutów

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów rodzeństwu. Starszy usłyszał ich 11 a młodszy aż 14.

- W związku z powyższym, na wniosek prokuratora iławski sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mieszkańców gminy Kisielice środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące – wyjaśnia asp. Kwiatkowska.

Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem przewiduje nawet do 10 lat więzienia.