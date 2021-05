Napad z bronią na bank w Błoniu. Ojciec i syn aresztowani

Do napadu doszło 23 kwietnia. 55-letni mężczyzna wraz ze swoim 23-letnim synem weszli do placówki bankowej w Błoniu gdzie ukradli kilka tysięcy złotych. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Share

Napad z bronią na bank w Błoniu. Ojciec i syn aresztowani Źródło: Materiały WP