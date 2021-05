Dźgał nożem dziecko. Nie trafi za kraty

Nie trafi do więzienia mężczyzna, który w styczniu 2020 roku w Biskupcu wielokrotnie ugodził nożem kobietę i jej śpiące w łóżeczku małe dziecko. Na szczęście nie doszło do zabójstwa. Sąd orzekł, że sprawca nie wiedział co robi i skierował go do szpitala psychiatrycznego.

Share

Mariusz P. trafi do zakładu psychiatrycznego Źródło: Getty Images