Warmia i Mazury. Dziewczynka po drodze jeździła quadem

Policjanci przypominają, że to na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad swoimi pociechami. Dziecko w wieku do lat 10 na drodze publicznej nie może kierować żadnym pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Zabrania się również dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.