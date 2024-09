Wandale podkładają rolnikom pułapki. 60 tys. zł nagrody za wskazanie sprawców

- Pręt stalowy spowodował wyrzucenie uszkodzonych elementów na odległość ok. 15 metrów na drogę, gdzie chwilę później przejeżdżał rowerzysta. Gdyby dostał w głowę, już by nie żył. Mogłoby też trafić w operatora. Nigdy do tej pory nie miałem takiej sytuacji, a w tym roku już trzy razy zdarzyła mi się "złota kolba" - mówi w rozmowie z "Tygodnikiem Rolniczym" Andrzej Dadzibóg.