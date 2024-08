Rolnicy mają problem. Minister wskazał, gdzie największy

Jak przypomniał Siekierski, Polska otrzymała z Unii Europejskiej 37 mln euro na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków i gradobić. Dodatkowo Polska uzyskała zgodę na uzupełnienie tego unijnego wsparcia do 200 proc. z budżetu krajowego, tj. o dodatkowe 74 mln euro. Łącznie do poszkodowanych rolników trafi ok. 470 mln zł.