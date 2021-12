Wandale nad Morskim Okiem. "To jest przykre"

Tatry. Wandale nad Morskim Okiem. Zamazali głaz

Leśniczy z obwodu Morskie Oko dodał również, że nie rozumie tego, co motywuje turystów do tego, by zostawiać swój "ślad" na tego typu obiektach. - Zastanawiam się, po co ktoś bierze farbę albo marker na wycieczkę i po co psuje to, co zostało stworzone przez naturę - mówi Bryniarki.