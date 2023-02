Walki o Bachmut. Deszcz rakiet z Gradów spadł na Rosjan o świcie

Bachmut od miesięcy znajduje się pod ciągłym ostrzałem. Tym razem do sieci trafiło nagranie z porannej akcji Ukraińców, na którym widać salwę rakiet z wyrzutni BM-21 Grad. Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak na pozycje Rosjan w obwodzie donieckim niedaleko Bachmutu. Kolejny raz zrobili to nad ranem, gdy oddziały wroga najczęściej przegrupowują się, a obrona powietrzna nie jest jeszcze tak czujna. Dzięki temu obrońcy Kijowa zadali bolesny cios armii Putina, spowalniając jej działania na froncie. Po wystrzeleniu wszystkich rakiet z dwóch systemów Grad, żołnierze Zełenskiego uciekli z miejsca ataku, by nie narazić się na odwet. Grady są nieodłącznym elementem wyposażenia obu stron konfliktu. Z relacji Ukraińców wynika, że w niektórych regionach walk, broń ta działa od rana do wieczora.