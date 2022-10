Walka z inflacją nie jest najważniejsza? "Są rzeczy ważniejsze"

Podczas październikowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała tłumaczył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że podwyższenie stóp co prawda mogłoby ograniczyć inflację, ale jednocześnie "ściągnięcie pieniędzy z rynku, zabrałoby tlen gospodarce”. To z kolei - jak mówił - skutkowałoby wyższym bezrobociem, "masowymi bankructwami firm i recesją". - Oczywiście walka z inflacją jest ważna i należy ją ograniczać, ale na przykład utrzymywanie niskiego bezrobocia, tego żeby ludzie mieli pracę, tego by zarabiali, jest nieco ważniejsze. Lepiej jak trzeba zapłacić o złotówkę więcej, ale ma się co miesiąc pensję z której się to płaci, niż jak ceny może są trochę niższe, ale jest się bezrobotnym i nie ma się środków do życia - przekonywał gość WP.

Rozwiń