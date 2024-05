Walka o mandaty do europarlamentu. Obajtek: potrzebna jest świeża krew

Polityk skomentował też ostre komentarze na swój temat, w tym m.in. wypowiedzi Romana Giertycha, który w sieci pisał o "relokacji Obajtka do innego miejsca niż Bruksela". - A czy to pierwszy raz? Trudno zliczyć groźby, które padają w moim kierunku. Odbieram to tylko jako próbę zastraszenia. To nowa metoda polityczna. To powinno być karalne, ścigane - oznajmił.