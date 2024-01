"Walka nie będzie łatwa". Kaczyński apelował przed kancelarią premiera

- Nam się to udało na osiem lat, ale postaramy się przez te kolejne lata, aby następnym razem było to już stale, na zawsze. Trzeba będzie się mocno zmobilizować, aby zwyciężyć w przyszłych wyborach samorządowych, wyborach do Europarlamentu, czy także wyborach prezydenckich i raz na zawsze pokonać to zło - mówił prezes PiS przed kancelarią premiera Donalda Tuska.