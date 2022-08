Wałęsa zrezygnował, a w materiale TVP cisza. "Szczują na niego od dawna"

Lech Wałęsa nie będzie brał udziału w rocznicowych obchodach podpisania porozumień sierpniowych. Swoją decyzję legenda "Solidarności" tłumaczyła zmęczeniem i gorszym stanem zdrowia. Tego samego dnia materiał o porozumieniach sierpniowych pokazały "Wiadomości" TVP. Nie poświęcono w nim ani sekundy Lechowi Wałęsie. Głos w tej sprawie zabrała Joanna Scheuring-Wielgus. - Każdy mógł być Lechem Wałęsą, ale tylko on potrafił zrobić to, co zrobił - powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Nowej Lewicy. - Telewizja rządowa i cały obóz Zjednoczonej Prawicy szczuje na Lecha Wałęsę już od bardzo dawna - wskazała rozmówczyni Patryka Michalskiego. - Można mieć różne zdanie dot. aktualnego zachowania Lecha Wałęsy, czy jego wypowiedzi - powiedziała posłanka i przypomniała o tym, że to Lech Wałęsa doprowadził do tego, że mamy wolność w Polsce. - Lechowi Wałęsie należy się szacunek. To jest symbol pewnej epoki. Symbol zmian w Polsce. To jest też symbol szanowany na całym świecie. To, że PiS nie czuje tego, co czuje większość Polek i Polaków, co widzą ludzie za granicą, to świadczy o kompleksach PiS - dodała Scheuring-Wielgus.