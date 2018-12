"Wałęsa szokuje strojem". "Wiadomości TVP" o koszulce prezydenta

W czwartkowym wydaniu "Wiadomości" na warsztat wzięto temat ubioru Lecha Wałęsy na pogrzebie George H.W. Busha. Sprawdzono, czym jest "OTUA", która pojawiła się koszulce byłego prezydenta Polski. Porównano również, jak Wałęsa był ubrany na uroczystościach pogrzebowych "Inki" i "Zagończyka", a jak na pogrzebie generała Jaruzelskiego.

"Wiadomości" w materiale "Wałęsa szokuje strojem" postanowiły sprawdzić, co skrywa się za tą zbitką liter. "Co poniektórzy roszyfrowali to jako ukrytą promocję Ośrodka Terapii Uzależnień z podczęstochowskich Parzymiechów" - wskazano w materiale.